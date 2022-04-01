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'ECB rekor enflasyona karşı harekete geçmeli'

Almanya Merkez Bankası (Bundesbank) Başkanı Joachim Nagel, Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) rekor seviyeye çıkan Euro Bölgesi enflasyonuna karşı harekete geçmesi gerektiğini söyledi.

01.04.2022 - 13:39 |
'ECB rekor enflasyona karşı harekete geçmeli'

Yüzde 7,5 ile beklentilerin çok üzerine çıkan enflasyona ilişkin yazılı açıklama yapan Nagel, "Enflasyon verisi gerçekleri ortaya koyuyor. Para politikası enflasyona karşı zamanında tedbir alma fırsatını kaçırmamalı" dedi.

Nagel, "ECB Yönetim Konseyi'nde çok net ifade ettik. Para politikası tedbirli verilere bağlı olmalı" diye konuştu.

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