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ECB toplantı tutanakları yayınlandı

Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) 8-9 Haziran tarihindeki Yönetim Konseyi toplantısının tutanakları politika yapıcıların temmuz ayında daha büyük bir faiz artırımı yapılmasını tartıştıklarını ortaya koldu.

07.07.2022 - 15:06 |
ECB toplantı tutanakları yayınlandı

Hızla yükselen enflasyonun kemikleşmesinden korkan ECB, haziran ayı toplantısında temmuz ayında faizin 25 baz puan artırılmasını kararlaştırmıştı.

Tutanaklarda "Bazı üyeler temmuz ayı toplantısında daha büyük bir artırım için kapının açık tutulması isteklerini ifade etti" ifadeleri yer aldı.

ECB, 15 Haziran'da yapılan olağanüstü toplantının tutanaklarını ise açıklamayacağını duyurdu.

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