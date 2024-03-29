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Uzmanpara ECB üyesinden faiz indirimi mesajı
Haberler Uzmanpara ECB üyesinden faiz indirimi mesajı

ECB üyesinden faiz indirimi mesajı

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Üyesi François Villeroy de Galhau, ECB'nin bahar aylarına ılımlı bir faiz indirimi ile başlayacağını ve bunun ABD Merkez Bankası'nın (Fed) zaman diliminden bağımsız olarak gerçekleşeceğini söyledi.

29.03.2024 - 09:39 | | Foreks Haber
ECB üyesinden faiz indirimi mesajı

Paris Dauphine Üniversitesi'nde yaptığı bir konuşmada bu kesintinin nisan ya da haziran ayında gerçekleşmesinin "varoluşsal bir önem" taşımadığını söyleyen Villeroy, "Para politikası gecikmeli olarak yürürlüğe girdiğinden, çok uzun süre beklersek eğrinin gerisinde kalma riskiyle karşı karşıya kalırız" dedi.

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Fransa Merkez Bankası Başkanı Villeroy, enflasyonun ECB'nin %2'lik hedefinin altında kalmaya devam etmesi halinde ECB'nin faiz oranlarını daha da agresif bir şekilde düşürmek zorunda kalma riskiyle karşı karşıya kalacağını ve faiz indirimlerinin artık ekonomiyi canlandırmadığı etkin alt sınırla karşı karşıya kalabileceğini de sözlerine ekledi.

Villeroy, para politikasını gevşetmeye başlamanın sert bir ekonomik inişe karşı sigorta poliçesi yaptırmak gibi olduğunu da söylerken, ilk "ılımlı indirimden" sonra, ECB'nin her yönetim kurulu toplantısında faiz oranlarını daha da düşürmesi gerekmediğini, ancak bu seçeneği masada tutması gerektiğini de vurguladı.

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