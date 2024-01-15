ECB'den 4 faiz indirimi bekleniyor

Bloomberg'in ekonomistler arasında yaptığı bir ankete göre enflasyonun daha önce tahmin edilenden daha hızlı gerilemesi nedeniyle Avrupa Merkez Bankası bu yıl 4 kez faiz oranlarını düşürecek.



Her biri 25 baz puan olan indirimlerin haziran ayında başlaması ve eylül, ekim ve aralık aylarında yapılacak diğer indirimlerle mevduat faizinin %3'e çekilmesi bekleniyor.

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Daha önce yapılan anketlerde faiz indirimi sayısı 3 olarak tahmin ediliyordu.

Piyasa ise nisandan başlayarak 6 faiz indirdimi yapılacağını fiyatlıyor.