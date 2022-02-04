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ECB'den bu yıl iki faiz artırımı bekleniyor

Goldman Sachs, Avrupa Merkez Bankası'ndan (ECB) bu yıl iki faiz artırımı beklediğini açıkladı.

04.02.2022 - 10:40 |
ECB'den bu yıl iki faiz artırımı bekleniyor

ECB Başkanı Christine Lagarde'ın 2022 yılında kesinlikle faiz artırımı olmayacağı ifadesini kullanmaması, piyasaların ECB'den 2022 yılı için faiz artırımı beklemeye yönelmelerine yol açtı.

Lagarde'ın ECB üyelerinin yüksek enflasyondan endişe duydukları yönündeki ifadelerinin de bu beklentileri beslediği ortamda Goldman Sachs, ECB'den bu yılın ikinci yarısında iki faiz artırımı beklediğini duyurdu.

Goldman Sachs yayınladığı yatırımcı notunda, ECB'nin mart ayında yapacağı toplantıda varlık alımlarına haziran ayında son verme kararı almasını beklediklerini belirtirken, gösterge konumdaki mevduat faizinin de eylül ve aralık aylarında 25'er baz puan artırılacağını tahmin etti.

ECB'nin gösterge konumdaki mevduat faizi halihazırda yüzde -0,50 seviyesinde.

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