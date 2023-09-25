'ECB'nin enflasyon hedefi değişmedi'

France Inter Radyosu'na konuşan Villeroy, "Pompadaki benzin tüketimi toplam tüketimimizin yaklaşık %5'ini temsil ediyor. Bu nedenle en görünür olan bu olsa bile toplam enflasyonun küçük bir parçası" dedi.

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Brent ham petrol fiyatları varil başına 100 dolar civarında işlem görüyor. Yatırımcılar Suudi Arabistan ve Rusya'nın arz kesintilerini uzatmasının ardından dördüncü çeyrekte arz açığı ihtimaline odaklanmış durumda.

Villeroy enerji fiyatlarındaki mevcut artışın Ukrayna'da savaşın başlamasından sonra 2022'de olduğu kadar yaygın olmadığını, tahıl ve metaller gibi diğer enerji ve emtia türlerini de içerdiğini ve yükselen petrol fiyatının altta yatan dezenflasyon için daha az tehdit oluşturduğunu belirtti.

"Bu sabah tekrar söyleyeceğim tahminimiz ve taahhüdümüz enflasyonu 2025 yılına kadar %2'ye getirmektir" diye konuşan Villeroy, ECB faiz oranlarının iyi bir seviyede olduğunu yineledi ve sabır çağrısında bulundu.

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Villeroy, "Enflasyonun zirve noktasını geçtik hatta enflasyonun altında yatan nedenlerde bir geri dönüş var gibi görünüyor. Şimdi azimli olmalıyız, faizleri gerektiği kadar bu seviyede tutmalıyız. Sabır faizleri daha da yükseltmekten daha önemlidir" dedi.