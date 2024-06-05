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Uzmanpara ECB'nin Fed'den önce faizi indirmesi bekleniyor
Haberler Uzmanpara ECB'nin Fed'den önce faizi indirmesi bekleniyor

ECB'nin Fed'den önce faizi indirmesi bekleniyor

Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) perşembe günü gösterge faiz oranını yaklaşık beş yıl sonra ilk kez düşürmesine kesin gözüyle bakılıyor.

05.06.2024 - 14:09 |
ECB'nin Fed'den önce faizi indirmesi bekleniyor

Bu hamle, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) ABD borçlanma maliyetlerini düşürme planlarını askıya aldığı ve enflasyonun beklenenden daha inatçı olduğu bir ortamda gerçekleşecek.

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Küresel ekonomi pandemiden çıkarken enflasyon yükseldiğinde Fed, Avrupalı politika yapıcıların harekete geçmesinden dört ay önce Mart 2022'de faizleri artırmaya başlamıştı.

Nationwide'ın Baş Ekonomisti Kathy Bostjancic, “Avrupa Merkez Bankası'nın Fed'in önünde hareket etmesi çok sıra dışı bir durum. Tipik olarak Fed liderdir ve ardından diğer merkez bankaları onu takip eder” dedi.

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