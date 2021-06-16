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'Ekonomik göstergeler güçleniyor'

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, yeni tip koronvirüs (Kovid-19) salgınında aşılamaların devam etmesi, mali teşviklerin etkisiyle ekonomik aktiviteye ve istidama ilişkin göstergelerin güçlenmeye devam ettiğini belirtti.

16.06.2021 - 23:40 | | AA
'Ekonomik göstergeler güçleniyor'

Powell, bankanın politika faiz kararının açıklanmasının ardından yaptığı basın toplantısında, bankanın, fiyat istikrarı ve azami istihdamın sağlanmasını içeren parasal politika hedeflerine ulaşılması konusunda kararlı olduğunu söyledi.

Fed Başkanı Powell, bankanın, politika faizini ve varlık alımlarını sabit tutarak, ekonomik toparlanma tamamlanıncaya kadar ekonomiyi güçlü bir şekilde desteklemeye devam edeceğini gösterdiğini kaydetti.

Aşılamaların ve mali teşviklerin de ekonomiye destek verdiğini belirten Powell, "Ekonomik aktiviteye ve istihdama ilişkin göstergeler güçlenmeye devam ediyor." dedi.

Powell, bu yıl onlarca yıldır görülmeyen güçlü bir ekonomik büyümenin beklendiğinin altını çizerek, hane halkı harcamalarının ekonominin açılması, verilen teşvikler ve mali şartların da etkisiyle arttığını dile getirdi.

ABD’de son dönemde enflasyonun önemli şekilde arttığını vurgulayan Powell, "Projeksiyonlarımızın gösterdiğinin aksine enflasyonun inatçı olabileceği olasılığıyla beklentilerimizi yükselttik." ifadesini kullandı.

"Duyurmadan önce bildirimde bulunacağız"

Powell, gelecek dönemde geçici etkilerin azalmasıyla enflasyonda düşüşün beklendiğini, ABD’de enflasyonun bu yıl yüzde 3,4, 2022'de yüzde 2,1 ve 2023'te yüzde 2,2 seviyesinde gerçekleşmesinin öngörüldüğünü söyledi.

Bankanın varlık alım programını da değerlendiren Powell, "Önümüzdeki toplantılarda komite, ekonominin hedeflerimize yönelik ilerlemesini değerlendirmeye devam edecek. Daha önce de söylediğimiz gibi varlık alımlarımızda herhangi bir değişiklik yapma kararını duyurmadan önce bildirimde bulunacağız." diye konuştu.

Powell, gelecekte olası bir faiz artışı adımının ekonominin güçlü olduğu anlamına geleceğini belirterek, faiz artışından sonra parasal koşulların gevşek kalmaya devam edeceğini kaydetti.

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