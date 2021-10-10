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El Salvador'da vatandaşlar dolar bozuyor

Ülke genelinde dolar yerine Bitcoin’i kullanmayı tercih eden El Salvador’da çarpıcı gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Vatandaşların Bitcoin’e geçmesi konusunda birçok teşvik yapılırken, nüfusun yüzde 46’sı Chivo cüzdanına erişim sağlayabiliyor. El Salvador’da vatandaşların sadece yüzde 29’unun banka hesabı bulunuyor. Bu gelişmeyle birlikte ülkede Bitcoin hesabı sayısı, banka hesabı sayısını geride bıraktı. İşte detaylar…

10.10.2021 - 11:17 | | ONUR TOPKAN / UZMANPARA
El Salvador'da vatandaşlar dolar bozuyor

Son dönemde kripto paralara yönelik atılan adımlarla tüm dünyanın konuştuğu El Salvador’da vatandaşların Bitcoin kullanımı giderek artıyor.

Daha önceden ABD dolarını resmi para birimi olarak kullanan El Salvador, 7 Eylül’de tarihi bir adım atarak Bitcoin’i yasal para birimi olarak kabul etmişti.

Bu kapsamda ülke genelinde vatandaşların Bitcoin’i kullanabilmeleri için birçok Bitcoin ATM’si kurulmuştu.

Ülke vatandaşları böylelikle ABD dolarını Bitcoin’e dönüştürerek çeşitli harcamalarını dijital para birimi üzerinden gerçekleştirebiliyor.

BITCOIN İLE UCUZ BENZİN ALIYORLAR

Geçtiğimiz haftalarda El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele’nin Twitter üzerinden paylaştığı gelişmeye göre, El Salvador vatandaşları Bitcoin ile ödeme yaparak akaryakıt istasyonlarından ucuza benzin alabiliyor.

Chivo cüzdanının ülke genelinde kullanımını yaygınlaştırmak amacıyla yapılan bu hamleyle birlikte vatandaşlar galon başına 0.20 dolar ucuz benzin alıyor.

Bitcoin ile ödeme yapana ucuz benzin
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Bitcoin ile ödeme yapana ucuz benzin

YAPILAN HAMLELER İŞE YARADI

Öte yandan ülke genelinde Bitcoin kullanımını artırmak amacıyla getirilen bu yenilikler meyvesini vermeye başladı.

Başkan Nayib Bukele’nin yaptığı açıklamaya göre, Bitcoin cüzdanı Chivo, 3 milyonu aşkın kişi tarafından indirildi. Bu gelişmeyle birlikte ülke vatandaşlarının yüzde 46’sı Bitcoin’e erişim sağlayabiliyor.

Buna karşı vatandaşların sadece yüzde 29’unun bir banka hesabı bulunuyor.

El Salvador genelinde kurulan Bitcoin ATM’leri ile birlikte vatandaşlar ellerindeki doları bozdurup Bitcoin’e geçiyorlar. Bu kapsamda Başkan Bukele, vatandaşların ABD dolarını büyük oranda Bitcoin’e çevirdiğini ve Bitcoin’i cüzdanlarında tuttuğunu söyledi.

El Salvadorda vatandaşlar dolar bozuyor

SİSTEME YATIRILAN DOLAR MİKTARI 4 KAT FAZLA

Başkan Bukele, vatandaşların Chivo cüzdanı üzerinde sistemden çektiklerinden daha fazlasını Bitcoin satın alma amacıyla nakit olarak ATM’lerden sisteme aktarmaya başladığını kaydetti. Yapılan transfer işlemleriyle birlikte sisteme yatırılan dolar miktarı, sistemden çıkan dolar miktarına göre 4 kat fazla gözüküyor. Bukele, bu gelişmeyi bir ‘sürpriz’ olarak nitelendiriyor.

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