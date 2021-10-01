Bitcoin ile ödeme yapana ucuz benzin

Orta Amerika ülkesi El Salvador’dan kripto paralara yönelik atılan yeniliklerin ardı arkası kesilmiyor.

Geçtiğimiz günlerde El Salvador Devlet Başkanı Bukele’nin Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşım dünya çapında büyük yankı uyandırmıştı.

Bukele, Bitcoin madenciliğine yönelik bir tesisin kurulduğunu tüm dünyaya duyurmuş ve üretimin volkanik enerjiden karşılanacağını aktarmıştı.

Son dönemde özellikle tüm dünyada arz kısıtları sebebiyle petrol fiyatlarında büyük bir artış görüldü. Bu gelişmeyle birlikte Brent petrol 28 Eylül tarihinde 80 doları aşarak 3 yılın en yüksek seviyesine ulaştı.

Genel olarak yetersiz arz endişeleri sebebiyle tırmanışa geçen petrol, tüm dünyada akaryakıt fiyatlarının yükselmesine neden oluyor.

EL SALVADOR’DAN TARİHİ BİR ADIM DAHA

Fiyatların tırmanışa geçmesiyle birlikte küresel bazda bir akaryakıt krizi yaşanıyor. Bu kapsamda El Salvador’dan dikkat çekici bir hamle geldi.

El Salvador Devlet Başkanı Bukele, Bitcoin cüzdanı Chivo’yu ülke genelinde tanıtmak adına büyük merak uyandıran uygulamayı açıkladı.

Resmi Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada Bukele, benzin istasyonlarından Bitcoin ile ödeme yapan vatandaşların her bir galon için (3.78 litre) 0.20 dolar indirimli benzin alacağını duyurdu.

30 Eylül’de başlayan indirimle birlikte vatandaşlar 14 Ekim tarihine kadar ülke genelinde Chivo cüzdanlarını kullanarak indirimli benzin alabilecek.





‘DÜNYADA FİYATLARI DÜŞÜRECEK’

Bukele, devlete ait olan Chivo şirketinin ülkedeki büyük benzin istasyonu şirketleriyle pazarlık yaptığını ve bu gelişmenin uluslararası akaryakıt fiyatlarındaki yükselişi hafifleteceğini söyledi.

İRAN YASAĞI KALDIRDI

Öte yandan İran hükümeti, eski cumhurbaşkanı Hasan Ruhani’nin 26 Mayıs 2021 tarihinde uygulamaya koyduğu 3 aylık kripto para madencilik yasağını bugün sona erdirecek.

Ruhani ülkedeki enerji sorunu sebebiyle vatandaşların ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri adına kripto para madenciliğine yönelik faaliyetleri durdurmuştu.

Yüksek enerji kullanımı sebebiyle kripto para madencilerine yönelik savaş açan bir diğer devlet de Çin olmuştu. Çin geçtiğimiz günlerde madencilik faaliyetleri dahil ülke genelinde tüm kripto para işlemlerini yasa dışı ilan etmişti.