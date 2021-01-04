Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerUzmanpara Haberleri En düşük memur maaşı 4 bin 500 lira oldu
04.01.2021 - 12:45 | | AA

En düşük memur maaşı 4 bin 500 lira oldu

Enflasyon oranından kaynaklı ilave artışla birlikte aile yardımı ödeneği dahil en düşük memur maaşı 4 bin 500 liraya, en düşük memur emekli aylığı ise 3 bin 20 liraya yükseldi.

En düşük memur maaşı 4 bin 500 lira oldu
ABONE OL

AA muhabirinin Hazine ve Maliye Bakanlığından edindiği bilgiye göre, kamu görevlileri ve emeklilere yapılan zamlar belli oldu.

Bu yıl için kamu görevlilerinin mali ve sosyal haklarında yapılan artışlar, Kamu Görevlileri Hakem Kurulu Kararı ile belirlendi.

Bu yıl ocak ayından geçerli olmak üzere kamu görevlileri ile memur emeklilerinin tamamının aylık ve ücretlerinde yüzde 3 artış öngörülmüştü.

2020 yılı ikinci altı aylık döneminde enflasyon yüzde 8,37 gerçekleşti. Gerçekleşen bu enflasyon oranından kaynaklı olarak ilave yüzde 4,33 artış ile birlikte kamu görevlileri ile memur emeklilerinin aylık ve ücretlerinde ocak ayından geçerli olmak üzere toplamda yüzde 7,33 artış yapıldı.

Aynı dönemde SSK ve Bağ-Kur emekli aylıklarında ise yüzde 8,37 artış sağlandı.

Bu çerçevede aile yardımı ödeneği dahil en düşük memur maaşı 4 bin 500 liraya, en düşük memur emekli aylığı 3 bin 20 liraya yükseldi.

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Prof. Dr. Yaşar: Artık, koronavirüse bağlı inme vakalarımız var

Prof. Dr. Yaşar: Artık, koronavirüse bağlı inme vakalarımız var

Kredi ve faiz desteği! 200 bin liraya kadar...

Kredi ve faiz desteği! 200 bin liraya kadar...

İHA'lara zirai ilaçlama izni

İHA'lara zirai ilaçlama izni

Son dakika... Sevgilisini öldürüp 112'yi aradı, cesedi 50 bin TL'ye başkasına gömdürdü

Son dakika... Sevgilisini öldürüp 112'yi aradı, cesedi 50 bin TL'ye başkasına gömdürdü

Sıradaki Haber