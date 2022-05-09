En fazla reel getiri borsada gerçekleşti
Aylık en yüksek reel getiri yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) ile indirgendiğinde %7,37, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde ise %7,79 oranlarıyla BIST 100 endeksinde gerçekleşti.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) nisan ayı finansal yatırım araçlarının reel getiri oranlarını açıkladı. Buna göre aylık en yüksek reel getiri, yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) ile indirgendiğinde %7,37, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde ise %7,79 oranlarıyla BIST 100 endeksinde gerçekleşti.
Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yatırım araçlarından devlet iç borçlanma senetleri (DİBS) %2,42, mevduat faizi (brüt) %6,04, Amerikan doları %6,55, külçe altın %6,75 ve euro %8,22 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi. TÜFE ile indirgendiğinde DİBS %2,04, mevduat faizi (brüt) %5,67, Amerikan doları %6,18, külçe altın %6,39 ve euro %7,86 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi.
BIST 100 endeksi üç aylık değerlendirmede TÜFE ile indirgendiğinde %2,21 oranında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlarken, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde ise %3,88 oranında yatırımcısına kaybettirdi. Euro, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde %17,61, TÜFE ile indirgendiğinde ise %12,39 oranında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.
Altı aylık değerlendirmeye göre külçe altın TÜFE ile indirgendiğinde %13,41 oranında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlarken, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde ise %3,71 oranında yatırımcısına kaybettirdi. Aynı dönemde DİBS, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde %43,44, TÜFE ile indirgendiğinde ise %33,38 oranında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.
YILLIK DEĞERLENDİRMEDE EN YÜKSEK REEL GETİRİ KÜLÇE ALTINDA GERÇEKLEŞTİ
Finansal yatırım araçları yıllık olarak değerlendirildiğinde külçe altın TÜFE ile indirgendiğinde %17,31 oranında yatırımcısına en yüksek reel getiriyi sağlayan yatırım aracı olurken, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde ise %10,11 oranında yatırımcısına kaybettirdi.
Yıllık değerlendirmede Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yatırım araçlarından Amerikan doları %18,74, BIST 100 endeksi %21,39, Euro %26,43, mevduat faizi (brüt) %47,45 ve DİBS %49,95 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi. TÜFE ile indirgendiğinde ise Amerikan doları %6,04 ve BIST 100 endeksi %2,59 oranlarında yatırımcısına kazandırırken, euro %3,98, mevduat faizi (brüt) %31,42 ve DİBS %34,68 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi.