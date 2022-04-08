Geri Dön
UzmanparaEn fazla reel getiri külçe altında oldu
HaberlerUzmanpara Haberleri En fazla reel getiri külçe altında oldu

En fazla reel getiri külçe altında oldu

Aylık en yüksek reel getiri yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) ile indirgendiğinde %2,42, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde ise %6,04 oranlarıyla külçe altında gerçekleşti.

08.04.2022 - 10:06 |
En fazla reel getiri külçe altında oldu

Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yatırım araçlarından Amerikan doları %1,99, BIST 100 endeksi %3,65, euro %4,74, mevduat faizi (brüt) %7,34 ve Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS) %11,34 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi. TÜFE ile indirgendiğinde yatırım araçlarından Amerikan doları %1,48 oranında kazandırırken, BIST 100 endeksi %0,25, euro %1,37, mevduat faizi (brüt) %4,06 ve DİBS %8,20 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi.

Külçe altın üç aylık değerlendirmede Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde %9,98, TÜFE ile indirgendiğinde ise %5,21 oranında yatırımcısına en az kaybettiren yatırım aracı olurken, DİBS, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde %21,68, TÜFE ile indirgendiğinde ise %17,53 oranında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı olarak kayıtlara geçti.

Altı aylık değerlendirmeye göre külçe altın Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde %4,85, TÜFE ile indirgendiğinde ise %26,41 oranında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı oldu. Aynı dönemde DİBS, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde %45,36, TÜFE ile indirgendiğinde ise %34,12 oranında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.

Finansal yatırım araçları yıllık olarak değerlendirildiğinde külçe altın Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde %0,14, TÜFE ile indirgendiğinde ise %33,59 oranında yatırımcısına en yüksek reel getiriyi sağlayan yatırım aracı oldu.

Yıllık değerlendirmede Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yatırım araçlarından Amerikan doları %11,44, euro %18, BIST 100 endeksi %34,41, mevduat faizi (brüt) %45,82 ve DİBS %52,01 oranlarında yatırımcısına kaybettirmiştir. TÜFE ile indirgendiğinde ise Amerikan doları %18,14 ve euro %9,40 oranlarında yatırımcısına kazandırırken, BIST 100 endeksi %12,50, mevduat faizi (brüt) %27,73 ve DİBS %35,98 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi.

    Nisa Mihriban bebeğin annesinin ailesi yok oldu! Komşular konuştu
    Biden için samimiyet sınavı zamanı
    Kurmaylardan Erdoğan'a rapor: Anketlere olumlu yansıdı
    Balıkçıların ağına 'canavar' takıldı! Korkutan gerçeği 4,5 saat sonra fark ettiler
    Bakan Kirişci duyurdu! Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatı verdi... Ucuz et satışı başladı
    Rooney'den şok suçlama geldi! Ronaldo'dan olay paylaşım
    'Babanı kim öldürdü biliyor musun? Gir içeri, katil orada'
    'Giresun-Ordu arası 15 dakikaya inecek'
    Camdaki Kız'da şoke eden fotoğraf! 'Korktuğu gerçekle yüzleşti'
    Döverek öldürdüler! Bir de iyi hal indirimi aldılar
    Dünyanın en kötü kokuları bulundu! Kahvaltının vazgeçilmezi de listede
    Ozan Tufan bombası! Ezeli rakip devrede
    Babasının yalvarışları sonrası teslim olmuştu! İkinci operasyonda intihar etti
    Rus sermayesi kısıtlandı! İşte Türkiye'nin avantajı
    Birçok hastalığın tedavisine destek olan yöntem! MHRS'den randevu dönemi
    Nisa Mihriban bebeğin annesinin ailesi yok oldu! Komşular konuştu
    Nisa Mihriban bebeğin annesinin ailesi yok oldu! Komşular konuştu
    Biden için samimiyet sınavı zamanı
    Biden için samimiyet sınavı zamanı
    Kurmaylardan Erdoğan'a rapor: Anketlere olumlu yansıdı
    Kurmaylardan Erdoğan'a rapor: Anketlere olumlu yansıdı
    Balıkçıların ağına 'canavar' takıldı! Korkutan gerçeği 4,5 saat sonra fark ettiler
    Balıkçıların ağına 'canavar' takıldı! Korkutan gerçeği 4,5 saat sonra fark ettiler
    Bakan Kirişci duyurdu! Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatı verdi... Ucuz et satışı başladı
    Bakan Kirişci duyurdu! Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatı verdi... Ucuz et satışı başladı
    Rooney'den şok suçlama geldi! Ronaldo'dan olay paylaşım
    Rooney'den şok suçlama geldi! Ronaldo'dan olay paylaşım
    'Babanı kim öldürdü biliyor musun? Gir içeri, katil orada'
    'Babanı kim öldürdü biliyor musun? Gir içeri, katil orada'
    'Giresun-Ordu arası 15 dakikaya inecek'
    'Giresun-Ordu arası 15 dakikaya inecek'
    Camdaki Kız'da şoke eden fotoğraf! 'Korktuğu gerçekle yüzleşti'
    Camdaki Kız'da şoke eden fotoğraf! 'Korktuğu gerçekle yüzleşti'
    Döverek öldürdüler! Bir de iyi hal indirimi aldılar
    Döverek öldürdüler! Bir de iyi hal indirimi aldılar
    Dünyanın en kötü kokuları bulundu! Kahvaltının vazgeçilmezi de listede
    Dünyanın en kötü kokuları bulundu! Kahvaltının vazgeçilmezi de listede
    Ozan Tufan bombası! Ezeli rakip devrede
    Ozan Tufan bombası! Ezeli rakip devrede
    Babasının yalvarışları sonrası teslim olmuştu! İkinci operasyonda intihar etti
    Babasının yalvarışları sonrası teslim olmuştu! İkinci operasyonda intihar etti
    Rus sermayesi kısıtlandı! İşte Türkiye'nin avantajı
    Rus sermayesi kısıtlandı! İşte Türkiye'nin avantajı
    Birçok hastalığın tedavisine destek olan yöntem! MHRS'den randevu dönemi
    Birçok hastalığın tedavisine destek olan yöntem! MHRS'den randevu dönemi