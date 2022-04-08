En fazla reel getiri külçe altında oldu

Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yatırım araçlarından Amerikan doları %1,99, BIST 100 endeksi %3,65, euro %4,74, mevduat faizi (brüt) %7,34 ve Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS) %11,34 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi. TÜFE ile indirgendiğinde yatırım araçlarından Amerikan doları %1,48 oranında kazandırırken, BIST 100 endeksi %0,25, euro %1,37, mevduat faizi (brüt) %4,06 ve DİBS %8,20 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi.

Külçe altın üç aylık değerlendirmede Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde %9,98, TÜFE ile indirgendiğinde ise %5,21 oranında yatırımcısına en az kaybettiren yatırım aracı olurken, DİBS, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde %21,68, TÜFE ile indirgendiğinde ise %17,53 oranında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı olarak kayıtlara geçti.

Altı aylık değerlendirmeye göre külçe altın Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde %4,85, TÜFE ile indirgendiğinde ise %26,41 oranında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı oldu. Aynı dönemde DİBS, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde %45,36, TÜFE ile indirgendiğinde ise %34,12 oranında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.

Finansal yatırım araçları yıllık olarak değerlendirildiğinde külçe altın Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde %0,14, TÜFE ile indirgendiğinde ise %33,59 oranında yatırımcısına en yüksek reel getiriyi sağlayan yatırım aracı oldu.

Yıllık değerlendirmede Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yatırım araçlarından Amerikan doları %11,44, euro %18, BIST 100 endeksi %34,41, mevduat faizi (brüt) %45,82 ve DİBS %52,01 oranlarında yatırımcısına kaybettirmiştir. TÜFE ile indirgendiğinde ise Amerikan doları %18,14 ve euro %9,40 oranlarında yatırımcısına kazandırırken, BIST 100 endeksi %12,50, mevduat faizi (brüt) %27,73 ve DİBS %35,98 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi.