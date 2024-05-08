En yüksek reel getiri BIST 100 endeksinde

Aylık en yüksek reel getiri, yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) ile indirgendiğinde %3,17, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde ise %3,59 oranlarıyla BIST 100 endeksinde gerçekleşti.

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Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde; yatırım araçlarından külçe altın %1,37 oranında yatırımcısına reel getiri sağlarken; mevduat faizi (brüt) %0,56, Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS) %0,76, Amerikan Doları %2,55 ve Euro %3,87 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi. TÜFE ile indirgendiğinde; külçe altın %1,78 oranında yatırımcısına reel getiri sağlarken; mevduat faizi (brüt) %0,16, DİBS %0,36, Amerikan Doları %2,15 ve Euro %3,48 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi.

Külçe altın, üç aylık değerlendirmede; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde %10,31, TÜFE ile indirgendiğinde ise %10,08 oranlarında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı oldu. Aynı dönemde DİBS, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde %7,60, TÜFE ile indirgendiğinde ise %7,80 oranlarında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.

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Altı aylık değerlendirmeye göre külçe altın; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde %18,30, TÜFE ile indirgendiğinde ise %12,69 oranlarında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı olurken; aynı dönemde DİBS, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde %10,48, TÜFE ile indirgendiğinde ise %14,73 oranlarında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.

YILLIK DEĞERLENDİRMEDE EN YÜKSEK REEL GETİRİ BIST 100 ENDEKSİNDE GERÇEKLEŞTİ

Finansal yatırım araçları yıllık olarak değerlendirildiğinde BIST 100 endeksi; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde %23,92, TÜFE ile indirgendiğinde ise %13,60 oranlarında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı oldu.

Yıllık değerlendirmede, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde; yatırım araçlarından külçe altın %23,85, Amerikan Doları %7,40 ve Euro %5,04 oranlarında yatırımcısına reel getiri sağlarken; mevduat faizi (brüt) %26,71 ve DİBS %44,81 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi. TÜFE ile indirgendiğinde külçe altın %13,54 oranında yatırımcısına reel getiri sağlarken, Amerikan Doları %1,54, Euro %3,70, mevduat faizi (brüt) %32,81 ve DİBS %49,41 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi.