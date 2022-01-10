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'Enerji fiyatları artarsa ECB harekete geçebilir'

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Yönetim Kurulu Üyesi Isabel Schnabel, "Eğer enerji fiyatları daha ısrarcı şekilde artar ise ECB'nin harekete geçmesi gerekebilir" ifadelerini kullandı.

10.01.2022 - 08:11 |
'Enerji fiyatları artarsa ECB harekete geçebilir'

Schnabel, artan enerji fiyatlarının ECB'yi yüksek enflasyonu görmezden gelmeyi bir tarafa bırakmaya ve fiyatlardaki artışı azaltmak için harekete geçmeye zorlayabileceğini söyledi.

"Yeşil dönüşüm orta vadeli enflasyon için yukarı yönlü risk yaratıyor" diye konuşan Schnabel, "Artan enerji fiyatları ECB'nin görmezden gelme politikasından ayrılmasını gerektirebilir" dedi. 

Schnabel, ECB'nin politikasını değiştirmesini gerektirebilecek iki senaryo olduğunu belirttiği konuşmasında, ilk senaryonun yüksek enerji fiyatlarının ekonominin diğer sektörlerine de yansımasını ve fiyat belirleme davranışlarını değiştirmesini içerdiğini belirtti. 

İkinci senaryo ise, karbon vergileri ve yeşil dönüşümün manşet enflasyonun hedefin üzerine itilmesi tehdidi yaratmalarını içeriyor.

Bununla birlikte Schnabel, bir karbon vergisinin ekonomik büyüme için negatif etki yaratmasının muhtemel olmadığını ve çalışmaların karbon vergisinin ılımlı bir pozitif etki yapabileceğine işaret ettiğini de vurguladı.

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