'Enflasyon baskıları gelecek yıla da sarkacak'

Enflasyonda yükselişe yol açan bu faktörlerin büyük ölçüde geçici olduğunu belirten Visco, ancak ortaya çıkan fiyat baskılarının birkaç ay daha devam edeceğini ve gelecek yıla da sarkacağını vurguladı.

2022 yılının sonuna doğru bir faiz artırımı konusunda piyasada oluşan beklentilerin Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) ortaya koyduğu yönlendirme ile "çok da tutarlı" olmadığını vurgulayan Visco, faizlerin enflasyon yüzde 2 seviyesinde istikrar kazanana kadar dip seviyelerde kalmayı sürdüreceğini savundu.