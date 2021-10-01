Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
UzmanparaEnflasyon Beklenti Anketi sonuçlandı
HaberlerUzmanpara Haberleri Enflasyon Beklenti Anketi sonuçlandı

Enflasyon Beklenti Anketi sonuçlandı

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, eylül ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 1,34 artmasını bekliyor.

01.10.2021 - 13:10 | | AA
Enflasyon Beklenti Anketi sonuçlandı

AA Finans'ın, TÜİK tarafından 4 Ekim pazartesi günü açıklanacak eylül ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 23 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Ankete göre, ekonomistlerin eylül ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 1,34 oldu. Ankete katılan ekonomistlerin eylül ayı için enflasyon beklentileri, en düşük yüzde 0,71, en yüksek yüzde 2,30 aralığında yer aldı.

Ekonomistlerin eylül ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 1,34) göre bir önceki ay yüzde 19,25 olan yıllık enflasyonun yüzde 19,69'a yükseleceği hesaplanıyor.

Tüketici Fiyat Endeksi, ağustosta bir önceki aya göre yüzde 1,12 artış göstermişti.

Öte yandan, ekonomistlerin yıl sonu enflasyon beklentisi, bir önceki ankete göre 123 baz puan artarak yüzde 18,02'ye yükseldi.

Liseli genç kıza sokak köpekleri saldırdı!

Liseli genç kıza sokak köpekleri saldırdı!

4 Ekim Hayvanları Koruma Günü için özel proje

4 Ekim Hayvanları Koruma Günü için özel proje

bu haberleri kaçırma

GÜNCEL HABERLER

Liseli genç kıza sokak köpekleri saldırdı!

Liseli genç kıza sokak köpekleri saldırdı!

Rusya'da en yüksek günlük can kaybı!

Rusya'da en yüksek günlük can kaybı!

İran, Azerbaycan ile Ermenistan sınırında askeri tatbikat başlattı

İran, Azerbaycan ile Ermenistan sınırında askeri tatbikat başlattı

Aylardır göremediği oğluna kavuştu

Aylardır göremediği oğluna kavuştu

BaşlıksızAA Finans'ın eylül ayı Enflasyon Beklenti Anketi sonuçlandı

BaşlıksızAA Finans'ın eylül ayı Enflasyon Beklenti Anketi sonuçlandı

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Liseli genç kıza sokak köpekleri saldırdı!

Liseli genç kıza sokak köpekleri saldırdı!

Sıradaki Haber
Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! En düşüğü 5.750 TL...

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! En düşüğü 5.750 TL...

Sıradaki Haber
Bastığı sahte para ölüme götürdü

Bastığı sahte para ölüme götürdü

Sıradaki Haber
Aylardır göremediği oğluna kavuştu

Aylardır göremediği oğluna kavuştu

Sıradaki Haber