'Enflasyon beklentileri cesaret verici'

Williams, Uluslararası Ödemeler Bankası'nın yeni raporunun bir bölümünde, "Amerika Birleşik Devletleri'nde enflasyon beklentilerinin uzun vadede sabitlenmesine ilişkin son haberler çoğunlukla güven verici. ABD'de uzun vadeli enflasyon beklentilerinin mevcut ölçümleri dikkat çekici bir şekilde istikrarlı kaldı" dedi.

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Williams raporda para politikasına ilişkin ileriye dönük herhangi bir yorumda bulunmadı, ancak enflasyondaki düşüş eğilimini ve merkez bankasının %2'lik hedefine ulaşma konusundaki kararlılığının devam etmesini cesaret verici olarak gördüğünü belirtti.

Enflasyonun geleceğine ilişkin belirsizliğin artmasının halkın daha yüksek fiyat baskıları beklediği anlamına gelmediğini yazan Williams, "Ölçümlerin belirsizliğin tahmin ufkuyla doğrusal olarak arttığını göstermediği göz önüne alındığında, daha uzun vadeli beklentilerden kaynaklanıyor gibi görünmüyor. Aksine, birçok ölçüm için uzun vadeli enflasyona ilişkin belirsizlik, daha kısa ufuklu ölçümlerle yaklaşık aynı derecede veya daha az artmıştır" dedi.