'Enflasyon beklentileri düştü'

İngiltere Merkez Bankası'nın yaptığı bir ankete göre, İngiliz halkının önümüzdeki 12 ay içinde enflasyon beklentileri iki yılın en düşük seviyesine geriledi, ancak daha uzun vadede yükselişe geçti.

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Önümüzdeki yıl için medyan enflasyon beklentileri ağustos ayındaki %3.6'dan kasım ayında %3.3'e geriledi. Ancak beş yıllık enflasyon beklentileri ağustos ayındaki %2,9'dan %3,2'ye yükselerek son bir yılın en yüksek seviyesine ulaştı.