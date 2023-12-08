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'Enflasyon beklentileri düştü'

İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) yaptığı ankete göre İngiliz halkının önümüzdeki 12 ay içinde enflasyon beklentileri iki yılın en düşük seviyesine geriledi.

08.12.2023 - 14:07 |
'Enflasyon beklentileri düştü'

İngiltere Merkez Bankası'nın yaptığı bir ankete göre, İngiliz halkının önümüzdeki 12 ay içinde enflasyon beklentileri iki yılın en düşük seviyesine geriledi, ancak daha uzun vadede yükselişe geçti.

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Önümüzdeki yıl için medyan enflasyon beklentileri ağustos ayındaki %3.6'dan kasım ayında %3.3'e geriledi. Ancak beş yıllık enflasyon beklentileri ağustos ayındaki %2,9'dan %3,2'ye yükselerek son bir yılın en yüksek seviyesine ulaştı.

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