'Enflasyon bekleyişleri yakından izlenmeli'

Avrupa Parlamentosu'nda yaptığı konuşmada "Orta vadede anketlerin çoğu ve piyasa bazlı enflasyon bekleyişleri ölçümleri, enflasyon oranının yüzde 2 hedefimiz civarında olduğuna işaret ediyor" ifadelerini kullanan Guindos, "Son aylarda enflasyon bekleyişlerinde yaşanan artış bu ölçümlerde hedefin üzerine doğru revizyonların yakından izlenmesi gerektiğinin ilk işareti" dedi.

Guindos fiyat artışlarının önümüzdeki aylarda yüksek kalmaya devam etmesini beklediklerini de vurguladı.