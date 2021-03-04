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04.03.2021 - 08:16 | | Foreks

'Enflasyon bu yıl hedefin üzerinde olacak'

Avrupa Merkez Bankas (ECB) Başkan Yardımcısı Luis de Guindos, "Enflasyon bu yıl hedefin üzerinde olacak." dedi.

'Enflasyon bu yıl hedefin üzerinde olacak'
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ECB Başkan Yardımcısı Luis de Guindos, Euro Bölgesi'nde bu yıl enflasyonun net şekilde hedefin üzerinde olacağını ancak enflasyon artışının geçici olacağını söyledi.

Geçici artış sonrasında gelecek yıllarda fiyat artışlarının zayıf olacağı yorumunu yapan Guindos, "Büyüme ise ilk çeyrekte pandemi tedbirleri nedeniyle tahminlerin altında kalabilir" şeklinde konuştu.

Guindos, 2021 yılı genelinde büyümenin %3,9 olan projeksiyona yakın gerçekleşeceğini ifade etti. Yılın ikinci yarısında çok güçlü bir toparlanma beklediklerini belirtti.

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