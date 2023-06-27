'Enflasyon hala çok yüksek'

Portekiz'in Sintra kentindeki ECB Forum'unda konuşan Lagarde enflasyonun uzun süre yüksek kalmaya devam edeceğini belirtti.

Lagarde başlangıçta enflasyonu yükselten şokların azalması ve para politikası eylemlerinin ekonomiye yansımasıyla enflasyonda düşüş gördüklerini ancak bu şokların geçişkenliğinin devam etmesinin enflasyondaki düşüşün yavaşlamasına ve sürecin kalıcı olmasına neden olduğunu kaydetti.

Lagarde enflasyon beklentilerindeki çıpanın çözülmesiyle beslenen sarmala yol açmaması için para politikası yapıcılarının bu dinamiği kararlı şekilde ele alması gerektiğini vurguladı.

ECB Başkanı enflasyonla mücadelede tereddüt edilmemesi gerektiğine vurgu yaparak henüz zafer ilan etme noktasında olmadıklarını kaydetti ve faizleri temmuzda artırmaya devam edeceklerini belirtti.