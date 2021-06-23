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'Enflasyon hedefine ulaşıldı'

Cleveland Fed Başkanı Loretta Mester, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) varlık alımını azaltmak için belirlediği eşiğe henüz ulaşamadığını söyledi.

23.06.2021 - 07:57 |
'Enflasyon hedefine ulaşıldı'

"Fed enflasyon hedefini yakaladı, ancak istihdam hedefleri henüz yakalanamadı" diye konuşan Mester, Fed'in maksimum istihdamı sağlama görevini yerine getirme konusunda daha fazla ilerleme görmek istediğini belirtti.

Norveç Merkez Bankası tarafından düzenlenen seminerdeki konuşmasında, istihdam piyasasında toparlanmanın şu ana kadar çok iyi ilerleme gösterdiğini belirten Mester, okulların yeniden açılmasının işgücü piyasasına yardım edeceğini öngördüğünü de ifade etti.

Para politikasının şu anda iyi bir patikada olduğunu anlatan Mester, bir faiz artırımına ne zaman destek vereceği konusundaki sorulara yanıt vermedi.

"Politikamızın ana odak noktası varlık alımları, faiz indirimi değil" diye konuşan Mester, ultra düşük faizler ve devam eden varlık alımlarından kaynaklı finansal istikrar risklerine karşı para politikasında yeni bir yaklaşıma ihtiyaç olduğunu da söyledi.

Konuşmasında enflasyon risklerinin yukarı olduğunu ancak bu yukarı yönlü baskının hafifleyeceğini beklemeye devam ettiğini belirten Mester, tahvil alımlarının azaltılmasında önceki uygulamanın gelecekteki azaltımlara model olacağını da vurguladı.

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