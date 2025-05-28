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'Enflasyon hedeften saptığında yanıt verilmeli'

New York Fed Başkanı John Williams, merkez bankalarının enflasyonun hedeften sapmaya başladığında nispeten güçlü bir şekilde yanıt vermeleri gerektiğini söyledi.

28.05.2025 - 09:27 | | Foreks Haber
'Enflasyon hedeften saptığında yanıt verilmeli'

Williams, merkez bankalarının kaçınması gereken maliyetli riskler arasında enflasyon beklentilerinin hedeflerinden sapmasına izin vermek olduğunu vurguladı.

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"Enflasyonun oldukça kalıcı hale gelmesini önlemek istersiniz çünkü bu kalıcı hale gelebilir" diye konuşan Williams,"Bunu yapmanın yolu da enflasyon merkez bankasının hedefinden sapmaya başladığında nispeten güçlü bir tepki vermektir" dedi.

Williams, enflasyon beklentileri iyi çıpalanmış olduğu sürece şokların genellikle enflasyon üzerinde uzun süreli etkileri olmadığını belirtirken, Covid-19 salgınının neden olduğu gibi arz yönlü şokların gelecekteki fiyat hareketlerine ilişkin kamuoyu algılarını nasıl etkileyebileceği konusunda her zaman belirsizlik olduğu konusunda uyardı. "Belirsizlik oldukça önemli ölçüde arttı. Enflasyon beklentilerinin zararlı olabilecek herhangi bir şekilde değişebileceğinin çok farkında olmalıyız" diye konuştu.

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