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Uzmanpara'Enflasyon konusunda güvenceye ihtiyaç var'
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'Enflasyon konusunda güvenceye ihtiyaç var'

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Baş Ekonomisti Philip Lane, politika yapıcıların faiz oranlarını düşürebilmesi için enflasyonun hedefine döndüğüne dair daha fazla güvenceye ihtiyaç duyulduğunu söyledi.

09.02.2024 - 09:32 | | Foreks Haber
'Enflasyon konusunda güvenceye ihtiyaç var'

Lane, politika gevşemesini aceleye getirmemeyi tercih ettiğinin sinyalini vererek, dezenflasyon sürecinin şu anda beklenenden daha hızlı ilerliyor olabileceğini, ancak orta vadeli görünümün daha az net olduğunu savundu.

Lane, Washington'daki Brookings Enstitüsü'nde yaptığı konuşmada, "Politika yörüngemizin genel bir değerlendirmesi açısından, enflasyonun hedefe zamanında ulaşacağından ve hedefe sürdürülebilir bir şekilde yerleşeceğinden yeterince emin olabilmemiz için dezenflasyon sürecinde daha fazla ilerlememiz gerekiyor. Bu ücret meselesinde bir tür makul ve bence ekonomik olarak anlamlı bir yukarı yönlü riskimiz var. Yüzde 2 hedefi etrafındaki riskler iki yönlü" dedi.

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