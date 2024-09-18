'Enflasyon olmasını istediğimiz yerde değil'

Nagel, bazı meslektaşları gibi Aralık ayına kapıyı kapatmadı, ancak engellerin devam ettiğini belirtti. Nagel, “Enflasyon şu anda olmasını istediğimiz yerde değil” dedi.

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Ücret artışlarının hızlı seyretmesi, özel tüketim ve dolayısıyla fiyatlar üzerinde yukarı yönlü baskı yaratmasının önemli bir sorun olduğuna işaret eden Nagel, “Almanya'da en son toplu iş sözleşmelerinde yüksek ücret artışları kabul edildi. Önümüzdeki müzakerelerde de nispeten yüksek yeni anlaşmalar yapılması bekleniyor” diye konuştu.

Nagel, Almanya'daki iş gücü sıkıntısının uzun vadede bile ücretler üzerinde yukarı yönlü baskı yaratmaya devam edeceğini de vurguladı.

“Gelen verilere bağlı olarak, enflasyonu yenmek için potansiyel adımlar arasındaki zaman aralıkları değişebilir. Bunun nedeni, enflasyon oranının orta vadede %2 hedefine dönmesi için para politikasının yeterince uzun süre sıkı kalması gerektiğidir" diye konuşan Nagel, “Şimdi yeterli dayanma gücüne sahip olduğumuzu göstermemiz gerekiyor” dedi.