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'Enflasyon tepe noktasına ulaştı'

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Yönetim Konseyi Üyesi Isabel Schnabel, Euro Bölgesi'nde enflasyonun kasımda tepe noktasına ulaştığını düşündüklerini söyledi.

29.11.2021 - 11:34 |
'Enflasyon tepe noktasına ulaştı'

Enflasyonun kontrolden çıktığına dair işaret bulunmadığını belirten Schnabel, "Enflasyonun tepe noktasına kasım ayında ulaştığını düşünüyoruz. Enflasyon aynı hızla devam edemez. Enflasyonun gelecek yıl kademeli şekilde düşmesini bekliyoruz" diye konuştu.

Enflasyonun gelecek yıl hedefe doğru geri geleceğini öngördüklerini tekrarlayan Schnabel, şimdi para politikasında bir sıkılaştırmaya gitmenin çok erken atılmış bir adım olacağını savunmaya da devam etti.

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