'Enflasyon ve istihdam hedefleri çatışmadı'

Bostic, Atlanta'daki bir topluluk etkinliğinin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada enflasyonun yavaşlaması ve ekonominin birçok bölümünde işe alımların da azalmaya başladığına dair bazı işaretler nedeniyle "Bu olasılık riski kesinlikle arttı" dedi.

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Enflasyon ve istihdam hedeflerinin çatışma olasılığı ile ilgili konuşan Bostic, "Bugün bulunduğumuz noktanın bu olduğunu düşünmüyorum ve bu görüş, birçok yatırımcının beklediği yakın vadeli faiz indirimlerinin temelini zayıflatıyor" dedi.