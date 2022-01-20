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'Enflasyon yavaş yavaş gerileyecek'

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, "Enflasyon 2022'de yavaş yavaş gerileyecek" ifadelerini kullandı.

20.01.2022 - 11:02 |
'Enflasyon yavaş yavaş gerileyecek'

Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde, Euro Bölgesi'nde enflasyonun ana yönlendiricisinin artan enerji fiyatları ve arz darboğazları olduğunu, bu faktörlerin etkilerinde hafifleme olduğunda enflasyonun yavaş yavaş gerileyeceğini öngördüklerini söyledi.

Tedarik zinciri problemlerinin yatışmakta olduğuna dair bazı işaretler gördüklerini belirten Lagarde, Euro Bölgesi'nde enflasyonun 2022 yılında gerileyeceğini savunurken enflasyon oranını yüzde 3,2 olarak tahmin etti.

Fransız radyo kanalı Inter'e yaptığı açıklamada Lagarde, Euro Bölgesi'nin ABD'den farklı bir durumda olduğunu da ifade ederek ECB'nin ABD Merkez Bankası (Fed) gibi cesur şekilde hareket etmesine ihtiyaç olmadığını vurguladı.

Lagarde, "ABD'de ekonomik toparlanma döngüsü Avrupa'nın önünde. Bu nedenle bizim Fed'in yapacağı öngörülen şekilde hızla hareket etmemize gerek yok" dedi.

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