Enflasyon yükselirken Bitcoin neden düşüyor?
Kripto paraların amiral gemisi Bitcoin, 4 Aralık’ta gerçekleşen büyük çöküşün ardından yatay seyirde konsolide olmaya devam ediyor. Genel olarak cansız seyrin hakim olduğu lider coinde 50 bin dolar seviyesinin üzerinde kalıcılık sağlanamıyor. Peki Bitcoin neden yükselmiyor? İşte sebebi…
UZMANPARA
• 12 Aralık 2021 - 09:46 • Son Güncelleme:
UZMANPARA
• 12 Aralık 2021 - 09:46 • Son Güncelleme:
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Son dönemde görülen büyük düzeltme kripto para birimlerini resmen sarstı. 4 Aralık’ta gerçekleşen tarihi çöküşün ardından piyasada yön arayışı sürüyor.
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BİR AYIN EN DÜŞÜK SEVİYESİNDE
Sermaye değeri bakımından kripto para birimlerinin öncüsü Bitcoin yatay seyirde konsolide oluyor. Glassnode tarafından yayımlanan verilere göre, Bitcoin’in işlem hacmi bir ayın en düşük seviyesine ulaştı.
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69 bin dolar ile tüm zamanların en yüksek seviyesini gören Bitcoin, bugün itibarıyla tarihi zirvenin yüzde 29 oranında altında işlem görüyor. Analistler yıl boyunca süren rallinin bittiğini gerekçe göstererek Bitcoin işlem hacminin düşüşe geçtiğini söylüyor.
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ABD’de enflasyonun halen çok yüksek seyretmesiyle birlikte ons altında alımlar arttı. Enflasyonist eğilimlerde yatırımcılar genel olarak güvenli liman altına koşarken, kripto para birimlerinde ise ters etki görüldü.
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Cuma gününe 47 bin doların üzerinde başlayan Bitcoin, 50 bin dolara kadar yükseldi. ABD enflasyonu sonrası hızla düşüş kaydeden lider coin 47 bin doların altına geri çekildi.
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Kripto para analisti David Z. Morris, “Bir gün Bitcoin’in sabit arzı onu güvenli bir liman haline getirebilir ancak o gün bugün değil” dedi.
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Bitcoin’in enflasyondan korunma aracı olarak görülmesini sert bir dille eleştiren Morris, “Bitcoin gelecekte dijital altın olabilir ancak şu an bunun çok uzağında yer alıyor” dedi.
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Birçok analist Bitcoin’in enflasyondan korunmak için bir yatırım aracı olarak görülmesini eleştiriyor ve bunun spekülatif olduğunu düşünüyor.
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PİYASADA BUGÜN SON DURUM NE?
Lider kripto para birimi Bitcoin haftanın son işlem gününde düşük hacimle ve satıcılı seyirle hareketini sürdürüyor. Bitcoin yüzde 0.74 oranında düşüşle 49 bin 35 dolardan işlem görüyor. Ethereum ise yüzde 1.61 oranında azalışla 4 bin 21 dolar seviyesinde seyrediyor.
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