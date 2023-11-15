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'Enflasyon yüzde 2 hedefine dönecek'

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Üyesi ve Fransa Merkez Bankası Başkanı François Villeroy de Galhau enflasyonun 2025 yılına kadar yüzde 2 hedefine döneceğinden emin olduğunu söyledi.

15.11.2023 - 09:46 | | Foreks Haber
'Enflasyon yüzde 2 hedefine dönecek'

Villeroy de Galhau, Avrupa Merkez Bankası'nın faiz oranlarını rekor bir hızla artırmasının ardından enflasyonun 2025 yılına kadar %2'lik hedefine döneceğinden emin olduğunu belirtti.

ECB Yönetim Konseyi Üyesi Villeroy, Fransa Devlet Konseyi'nde yaptığı konuşmada, "Geçen yıl gördüğümüz yükselen enflasyon karşısında ECB temel faiz oranlarını hızla artırdı. Çare her zaman hoş değil ama etkili. Enflasyon ekim ayında %2.9'a düşmüştür ve Avrupa'da olduğu gibi Fransa'da da 2025 yılına kadar %2 hedefine geri döneceğimizden eminiz" dedi.

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