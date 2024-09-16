'Enflasyon yüzde 2 hedefine düşecek'

Joachim Nagel politika yapıcılarının, tüketici fiyatlarındaki büyümenin gelecek yılın sonuna kadar %2'ye düşme yolunda ilerlemesine rağmen tetikte olmaları gerektiğini söyledi.

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"Bu yıl ve gelecek yıl için enflasyon tablosuna bakarsak hedefimize en geç 2025'in sonunda ulaşacağımızı varsayıyoruz" diye konuşan Nagel, "Ancak şunu da biliyorum ki odaklanmaya devam etmeliyiz çünkü bir merkez bankası olarak enerji fiyatları gibi kontrol edemeyeceğimiz pek çok şey var" dedi.

Nagel, gelecek yılın sonuna kadar %2'ye ulaşılabileceğinden "oldukça emin" olduğunu ve 12 Eylül'de borçlanma maliyetlerini düşürmenin bu görüşle "tutarlı" olduğunu ekledi. Yine de enflasyon konusunda "henüz olmak istediğimiz yerde değiliz" dedi.

Nagel, enflasyonun geçmişte "açgözlü bir canavar" olduğunu, ancak artık bu şekilde tanımlanamayacağını söyledi.