'Enflasyonda düşüş belirsiz'

Avrupa Merkez Bankası Yönetim Kurulu Üyesi Isabel Schnabel, ECB'nin enflasyonun gelecek yıl düşeceğine güvendiğini, ancak bu düşüşün hızı ve büyüklüğünün daha belirsiz olduğunu söyledi.

Le Monde gazetesine konuşan Schnabel, ECB'nin projeksiyonlarının Euro Bölgesi'nde enflasyonun 2022 yılı dördüncü çeyreğe kadar yüzde 2 seviyesinin altına gelebileceğini işaret ettiğini belirterek, "Biz enflasyonun belirli bir dönem için yüksek kalmaya devam edeceğini biliyoruz. Ancak enflasyon gelecek yıl içinde düşecek" dedi.

Schnabel, "Ancak enflasyonda bu düşüşün ne kadar hızlı ve ne kadar güçlü olacağı çok daha belirsiz bir konu" diye konuştu.