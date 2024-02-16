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Uzmanpara'Enflasyonda gerileme yavaşlayabilir'
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'Enflasyonda gerileme yavaşlayabilir'

Avrupa Merkez Bankası (ECB) politika yapıcısı Isabel Schnabel, Avrupa'daki düşük verimlilik artışının enflasyonun Avrupa Merkez Bankası'nın %2'lik hedefine düşmesini yavaşlatabileceğini söyledi.

16.02.2024 - 14:33 |
'Enflasyonda gerileme yavaşlayabilir'

İtalya'nın Floransa kentinde düzenlenen bir etkinlikte konuşan Schnabel, "Süregelen düşük ve hatta son zamanlarda negatif verimlilik artışı, nominal ücretlerdeki mevcut güçlü artışın firmalar için birim iş gücü maliyetleri üzerindeki etkilerini şiddetlendiriyor. Bu durum, firmaların daha yüksek ücret maliyetlerini tüketicilere yansıtması riskini artırıyor ve bu da enflasyonun %2'lik hedefimize dönmesini geciktirebilir" dedi.

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