'Enflasyonda tepe noktasından uzakta değiliz'

Villeroy, enflasyonun yüzde 2 hedefine 2024 yılı sonunda veya 2025 yılı içinde dönmesinin beklenebileceğini vurguladı.

Euro Bölgesi'nin 2023 yılında bir resesyondan kaçınmasının muhtemel olduğunu belirten Villeroy, ECB'nin enflasyon ile mücadele ve Euro Bölgesi ekonomisini daralma bölgesine yönlendirme arasında seçim yapmak zorunda kalmayacağını savundu. Bununla birlikte Villeroy, ECB'nin geçtiğimiz yıllarda uyguladığı düşük faizlere yakın zamanda dönülemeyeceğini vurguladı.