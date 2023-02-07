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'Enflasyonda tepe noktasından uzakta değiliz'

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Üyesi ve Fransa Merkez Bankası Başkanı François Villeroy de Galhau, Euro Bölgesi ekonomisinin enflasyonda tepe noktasını görmekten çok uzakta olmadığını söyledi.

07.02.2023 - 14:56 |
'Enflasyonda tepe noktasından uzakta değiliz'

Villeroy, enflasyonun yüzde 2 hedefine 2024 yılı sonunda veya 2025 yılı içinde dönmesinin beklenebileceğini vurguladı.

Euro Bölgesi'nin 2023 yılında bir resesyondan kaçınmasının muhtemel olduğunu belirten Villeroy, ECB'nin enflasyon ile mücadele ve Euro Bölgesi ekonomisini daralma bölgesine yönlendirme arasında seçim yapmak zorunda kalmayacağını savundu. Bununla birlikte Villeroy, ECB'nin geçtiğimiz yıllarda uyguladığı düşük faizlere yakın zamanda dönülemeyeceğini vurguladı.

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