'Enflasyonda yaşanan artış geçici nedenlerden'

CNBC'ye açıklamalarda bulunan Lagarde, "Maliyet artışlarının birçok nedeni geçici. Gelecek yıl enflasyon tarafında çok daha istikrarlı bir ortam bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Lagarde enerji fiyatlarında yaşanmakta olan volatilitenin Covid bağlantılı arz sorunlarından daha uzun piyasaları etkileyebileceğini de belirtti ve "Enerji fiyatlarında yükseliş uzun vadeli bir sorun olabilir" dedi.



ECB Başkanı öte yandan Euro Bölgesi'nde istihdam tarafında halen kullanılmayan alan olduğunu da belirtirken ABD Merkez Bankası (Fed) ile ECB'nin farklı programlar uygulamaları nedeniyle enflasyon takvimlerinin de aynı olmayacağını kaydetti.



Lagarde, Avrupa'nın Çin'in sorunlu gayrimenkul şirketi Evergrande bağlantılı risklerinin küçük ölçekli olduğunun da altını çizdi.