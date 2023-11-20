'İstihdama zarar vermeden enflasyon düşebilir'

Collins daha fazla faiz artışı olasılığını masadan kaldırmamakla birlikte, "Şu anda çok sabırlı davranmak bana göre işsizlikte önemli bir artış olmadan enflasyonu %2'ye döndürme konusundaki gerçekçi iyimserliğimi desteklemeye yardımcı oluyor" dedi.

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Şu ana kadar ekonomideki yavaşlamanın "düzenli" olduğunu ve dramatik olmadığını, hanehalklarının hala "dirençli" olduğunu ifade eden Collins, daha fazla faiz artırımını değerlendirirken sabırlı olmayı öğütlemeye başlayan Fed yetkilileri arasına katıldı.

Fed'in hedefinin oldukça üzerinde seyreden enflasyon karşısında zafer ilan etmeye henüz hazır olmadığını belirten Collins, ancak mal fiyatlarındaki artışların ılımlı seyretmesi ve barınma enflasyonunun da muhtemelen azalacak olmasıyla birlikte "enflasyonun düştüğüne dair umut verici bazı kanıtlar olduğunu" söyledi.

Hizmet enflasyonu konusunda daha az ilerleme kaydedildiğini belirten Collins, faizlerin yeniden yükselmesi gerekebileceği ihtimalini "masadan kaldırmıyorum" dedi.

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Dışarıda pek çok risk olmasına rağmen işsizlikte büyük bir artışa gerek kalmadan enflasyonu makul bir süre içinde düşürebileceğimiz konusunda iyimserim" diye konuşan Collins, "Bir süre daha kısıtlayıcı duruşumuzu sürdürmemiz önemli olacak" ifadolerini kullandı.