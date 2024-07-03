Enflasyondaki yavaşlamanın sürmesi bekleniyor

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), haziranda aylık bazda yüzde 1,64, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 1,38 artış gösterdi. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 71,6, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 50,09 olarak gerçekleşti.

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TÜFE mayıs ayında yüzde 3,37, yıllık bazda ise yüzde 75,45 artış kaydetmişti. AA Finans analisti ve ekonomist Haluk Bürümcekçi, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, enflasyon için dışsal unsurların yukarı yönlü etkide bulunmaya devam ettiğini belirterek, "Kurların ılımlı seyrinin devamı, ücretler, yönetilen fiyatlar ve emtia fiyatlarında belirgin bir şokun gözlenmemesi durumunda enflasyon aylık eğilimi yavaşlamasını sürdürebilir." ifadelerini kullandı.

İleriki dönemde başta petrol olmak üzere küresel çapta emtia fiyatlarının ne yönde seyredeceğinin enflasyonun seyri açısından ana belirleyicilerden biri olmaya devam edeceği öngörüsünde bulunan Bürümcekçi, şöyle devam etti:

"CRB tüm emtialar endeksinin dolar bazında yılbaşından bu yana yüzde 13,5 ve son bir yıllık dönemde ise yüzde 1 artış kaydetmesi dış kaynaklı enflasyonist baskıların yukarı yönlü etkisinin güçlendiği anlamına gelmektedir. Buna karşılık, yerel seçimler sonrası güçlü ters dolarizasyon eğilimi, yabancı portföy girişi gözlenmesi ve döviz kurlarında TCMB kontrolündeki seyrin devamı ile haziran ayında kur sepeti ortalama artışının yüzde 0,7 ile sınırlı kalması ve yılbaşından bu yana kur sepeti birikimli artışının yüzde 9,5 ile aynı dönem enflasyonun belirgin altında seyretmesi, döviz kurlarının dezenflasyon hedefine yardımcı olmaya devam ettiğini göstermektedir."

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Bürümcekçi, diğer taraftan, iç talebin henüz sınırlı güç kaybetmesinden dolayı üreticilerin maliyet artışlarını tüketiciye yansıtmaya büyük ölçüde devam edebileceğini aktardı.

Parasal sıkılaştırmanın krediler ve iç talep üzerindeki gecikmeli etkileri ve TL’de reel değerlenme eğiliminin devamı ile enflasyon ana eğiliminin yavaşlama eğilimini sürdürmesinin beklenebileceğini söyleyen Bürümcekçi, enflasyonun 2024 sonunda yüzde 45 seviyesine gerileyebileceğini kaydetti.

Bürümcekçi, bu doğrultuda, politika faizinin uzun süre yüzde 50 seviyesinde korunacağı, bu sürenin uzunluğunun ise enflasyon eğilimi ve enflasyon beklentilerinin Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) senaryosunun uyumuna dair gelişmelere bağlı olacağı öngörüsünde bulundu.

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"ENFLASYONUN DÜŞMESİ HAZİNE VE MALİYE BAKANI ŞİMŞEK'İN PROGRAMININ İŞE YARADIĞINA DAİR DAHA FAZLA KANIT ORTAYA KOYDU"

Bluebay Varlık Yönetimi Gelişen Piyasalar Kıdemli Stratejisti Timothy Ash de enflasyonun baz etkisinin de etkisiyle yavaşladığını dile getirerek, bu yavaşlamanın Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in programının işe yaradığına dair daha fazla kanıt ortaya koyduğunu ifade etti.

Ash, "Ekonominin, parasal, mali sıkılaştırma ve güçlü lira ile yavaşlaması nedeniyle enflasyonun aşağı yönlü sürprizler yapmaya devam edeceğini düşünüyorum." dedi.

In Touch Capital Markets Kıdemli FX Analisti Piotr Matys ise olumlu baz etkisi ve iç talebin zayıflamasıyla bundan sonraki aylarda enflasyonun daha fazla yavaşlayabileceğini vurguladı.