'Enflasyonla mücadele sona ermedi'

Financial Times'a konuşan Bundesbank Başkanı Nagel, "Bizim enflasyona karşı mücadelemiz sona ermedi" ifadelerini kullandı.

"Ekonominde fiyat baskılarının güçlü ve genele yaygın olduğunu ifade etmekte bir yanlışlık yok" diye konuşan Nagel, "Eğer dirençli enflasyonu düşüreceksek bizim daha inatçı olmamız gerekli" dedi.

Bundesbank Başkanı Nagel, ABD'de Silicon Valley Bank ve Signature Bank'ın batmaları, Credit Suisse'nin kurtarılması sonrası bankaların kredi vermek konusunda "daha ihtiyatlı" hale gelmelerinin mümkün olduğunu belirtti.

Euro Bölgesinin "dayanıklı" bir bankacılık sistemine sahip olduğunu belirten Nagel, "2008 yılındaki finansal krizin bir tekrarı ile karşı karşıya değiliz, bunu yönetebiliriz" ifadelerini kullandı.