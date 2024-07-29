'Enflasyonla mücadelede zorlu bir adım var'

Alman Frankfurter Allgemeine Zeitung'a açıklamalarda bulunan Schnabel, meslektaşlarının çoğu daha fazla faiz indirimi için kapıyı açarken bile temkinli tavrını sürdürdü.

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Schnabel, "Enflasyonun gelecek yıl boyunca kademeli olarak %2 hedefimize yaklaşmasını beklemeye devam ediyoruz. Ancak hizmet enflasyonunun ısrarlı olması, enflasyonla mücadelede 'son adımın' özellikle zor olduğunu gösteriyor" dedi.

Schnabel, bazı verilerin ECB'nin Haziran faiz indirimi sırasındaki beklentileriyle tam olarak uyumlu olmadığını ve bunu bir dizi ilave faiz indiriminin takip etmeyeceğini söyledi.