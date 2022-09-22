'Enflasyonu aşağı getirmekte kararlıyız'

Fed'in görevinin fiyat istikrarını sağlamak olduğunu vurgulayan Powell, "İşimizi tamamlayana kadar faiz artırımlarına devam edeceğiz" diye konuştu.

FOMC'nin federal fonlama faizini üçüncü kez 75 baz puan artırma kararının ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Powell, politika yapıcıların politika faizini sınırlayıcı bir seviyeye çıkarma ve bir süre için orada tutma ihtiyacı gördüklerini belirtti.

Powell, "Ekonomi fiyat istikrarı olmadan çalışamaz. Enflasyonu yüzde 2 seviyesine geri getirme hedefine bağlıyız" dedi.

Fiyat baskılarının geniş bir bantta mal ve hizmetlere yayıldığına dair kanıtlar olduğunu belirten Powell, "FOMC katılımcıları enflasyona yönelik yukarı yönlü riskler görmeye devam ediyor. Önümüzdeki aylarda enflasyonun aşağı yönlü hareket ettiğine dair ikna edici kanıtlar görmeyi bekleyeceğiz. Faiz artırım hızı veriye ve görünüme bağlı olacak. Bir noktada faiz artırım hızını yavaşlatmak uygun olacak. Ancak sınırlayıcı politika duruşuna bir süre için ihtiyaç olması büyük olasılık" diye konuştu.

Fed'in hedeflerini başarmak için her şeyi yapacağını vurgulayan Powell, "Jackson Hole toplantısından bu yana verdiğim ana mesaj değişmedi. Benim ana mesajım FOMC'nın enflasyonu aşağı getirmek konusunda kararlı olduğu. Enflasyonu düşürmeye odaklandık" ifadelerini de kullandı.

Powell konuşmasında faizleri düşürmeye başlamadan önce enflasyonun yüzde 2'ye doğru düşmekte olduğundan çok emin olmak istediklerini de belirtti.