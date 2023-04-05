'Enflasyonu aşağı getirmemiz gerekli'
Cleveland Fed Başkanı Loretta Mester, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) geçtiğimiz ay yapılan FOMC toplantısında faizi 25 baz puan artırarak doğru bir adım attığını, enflasyonun cari seviyelerden aşağı getirilmesi gerektiğini söyledi.
05.04.2023 - 09:32 |
Mester, Fed'in yaptığı son faiz artırımının ekonomide istikrarın sağlanması için gerekli bir adım olduğunu belirtirken, bu yıl bir faiz indirimine gidilmesi gerektiği görüşünü paylaşmadığını vurguladı.
Konuşmasında ABD bankacılık sektöründe yaşanan gelişmelere de değinen Mester, enflasyonun yarattığı zorluklara rağmen Fed'in son attığı adımların bankacılık sektöründe istikrarın sağlanmasına yardım ettiğini belirti. Mester, Fed'in hızlı şekilde hareket etmesinin bir finansal krizi engellediğini de savundu.
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