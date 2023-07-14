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Uzmanpara'Enflasyonu düşürmek için faiz artırımı şart'
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'Enflasyonu düşürmek için faiz artırımı şart'

San Francisco Fed Başkanı Mary Daly faiz artışlarının ABD'deki yüksek enflasyonu düşürmek için şart olduğunu söyledi.

14.07.2023 - 09:33 |
'Enflasyonu düşürmek için faiz artırımı şart'

Daly, daha önce bu yıl iki faiz artışına daha ihtiyaç duyulacağına inandığını söylemişti.

CNBC'ye açıklamalarda bulunan Daly, "Enflasyona karşı zafer kazandığımızı söylemek için henüz çok erken" dedi.

ABD'de haziran ayında üst üste 12'nci ayda da düşüş gösteren enflasyon yüzde 3,0 ile piyasa beklentilerinin de altında geldi.

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