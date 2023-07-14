'Enflasyonu düşürmek için faiz artırımı şart'

Daly, daha önce bu yıl iki faiz artışına daha ihtiyaç duyulacağına inandığını söylemişti.

CNBC'ye açıklamalarda bulunan Daly, "Enflasyona karşı zafer kazandığımızı söylemek için henüz çok erken" dedi.

ABD'de haziran ayında üst üste 12'nci ayda da düşüş gösteren enflasyon yüzde 3,0 ile piyasa beklentilerinin de altında geldi.