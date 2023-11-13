'Enflasyonu hedefe döndürmekte kararlıyız'

Guindos, 26. Frankfurt Euro Finans Haftası'nda konuşma yaptı. ECB Başkan Yardımcısı, 2022 sonbaharında enerji ve gıda fiyatlarında yaşanan keskin artışın baz etkisinin yıllık hesaplamalardan çıkması nedeniyle önümüzdeki aylarda enflasyonda geçici bir artış beklediklerini belirterek, "Ancak genel enflasyondaki düşüş sürecinin orta vadede devam ettiğini görüyoruz. Artan jeopolitik gerilimler ve mali önlemlerin etkisiyle enerji fiyatları önemli bir belirsizlik kaynağı olmaya devam ediyor. Aynı durum, olumsuz hava olayları ve daha genel anlamda ortaya çıkan iklim krizi nedeniyle yukarı yönlü baskı altında kalabilecek gıda fiyatları için de geçerli" diye konuştu.

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Guindos, gelen bilgilerin orta vadeli enflasyon görünümüne ilişkin önceki değerlendirmelerini büyük ölçüde doğruladığını ifade ederek, "Geçmişteki faiz oranı artışlarımız finansal ve parasal koşullara güçlü bir şekilde yansımaya devam ediyor. Bankaların finansman maliyetleri artmaya devam etti ve işletmeler ile hanehalkına yansıtılıyor. Yüksek borçlanma oranları ve zayıflayan aktivitenin birleşimi, bu yılın üçüncü çeyreğinde kredi talebinde daha da keskin bir düşüşe yol açtı. Kredi standartları yeniden sıkılaştı" dedi.

Guindos, "Politika kararlarımızın reel ekonomi üzerindeki etkisine dair sinyallerin arttığını da görüyoruz. Mevcut politika duruşuna göre daha fazla sıkılaştırma yapılmasının, talebin daha da azalması ve enflasyonun aşağı çekilmesine yardımcı olması bekleniyor" dedi.

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ECB Başkan Yardımcısı, aralık ayındaki toplantıda enflasyon görünümünü yeniden gevşetmek ve gerekli politika aksiyonunu almak için daha iyi bir pozisyonda olacaklarını ifade etti. Guindos, yurt içi fiyat baskılarının güçlü olmaya devam ettiğine de dikkat çekti.