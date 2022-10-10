'Enflasyonu hedefe getirmek 2-3 yıl alacak'

Fransız Kültürü Radyosu'na konuşan Villeroy, "Doğru enflasyon hedefi yüzde 2 ve biz Euro Bölgesi'nde bu hedefe ulaşmaktan çok uzaktayız. Para politikası tedbirlerinin tam etkilerini göstermesi zaman alıyor. Bu nedenle enflasyonun hedefe geri getirilmesi 2-3 yıl alacak" dedi.

Villeroy enflasyon bekleyişlerinin çok önemli olduğunu ve bu bekleyişlerin hala yüzde 2 civarında olmasının pozitif bir durum olduğunu da vurguladı.