'Enflasyonu hedefe getirmek 2-3 yıl alacak'
Fransa Merkez Bankası Başkanı ve Avrupa Merkez Bankası (ECB) Yönetim Konseyi Üyesi François Villeroy de Galhau, ECB'nin enflasyonu yüzde 2 hedefine geri getirmesinin şu andan itibaren 2-3 yıl alacağını söyledi.
10.10.2022 - 09:57 |
Fransız Kültürü Radyosu'na konuşan Villeroy, "Doğru enflasyon hedefi yüzde 2 ve biz Euro Bölgesi'nde bu hedefe ulaşmaktan çok uzaktayız. Para politikası tedbirlerinin tam etkilerini göstermesi zaman alıyor. Bu nedenle enflasyonun hedefe geri getirilmesi 2-3 yıl alacak" dedi.
Villeroy enflasyon bekleyişlerinin çok önemli olduğunu ve bu bekleyişlerin hala yüzde 2 civarında olmasının pozitif bir durum olduğunu da vurguladı.