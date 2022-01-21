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'Enflasyonun düşeceği görüşü devam ediyor'

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, ECB'nin enflasyonun bu yıl düşeceği görüşünü devam ettirdiğini söyledi.

21.01.2022 - 16:53 |
'Enflasyonun düşeceği görüşü devam ediyor'

Euro Bölgesi'nde ücret taleplerinin bankanın enflasyonun rekor seviyelerden geri geleceği beklentilerini desteklemeye yetecek kadar ılımlı olduğunu vurgulayan Lagarde, Avrupa'da talebin aşırı yüksek olmadığını ve Avrupa'nın ABD ile aynı enflasyonla karşı karşıya kalmasının muhtemel olmadığını da söyledi.

Dünya Ekonomik Forumu'nun sanal olarak düzenlediği panelde konuşan Lagarde, varlık alımları sona erdikten sonra ECB'nin aralarında faizin de olduğu diğer araçları değerlendireceğini belirtti.

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