'Enflasyonun hedefe dönme olasılığı artıyor'

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Yönetim Kurulu Üyesi Isabel Schnabel'e göre ECB, Euro Bölgesi'nin hayal kırıklığı yaratan ekonomik performansını ele alması gerektiğini savundu. Enflasyonun yüzde 2 hedefine ulaşmasının giderek daha olası hale geldiğini vurguladı.

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Schnabel, "Büyümenin önündeki engelleri görmezden gelemeyiz. İş gücü talebinin yumuşadığına dair işaretler ve dezenflasyonda daha fazla ilerleme kaydedilmesiyle birlikte, hala yüksek olan hizmet enflasyonu ve güçlü ücret artışına rağmen, enflasyonun zamanında %2 hedefimize geri dönmesi daha olası hale geliyor" dedi.

"Parasal sıkılaştırmanın en yüksek etkisi muhtemelen geride kalmış olsa da ve enflasyon düşüp ücretler arttıkça reel gelirler yükselse de, büyüme sığ kalmaya devam ediyor" ifadeleri de kullanan Schnabel'in yorumları, daha şahin politika yapıcıların bile iki hafta içinde başka bir hamleye karşı çıkmayabileceğine dair önemli bir işaret.