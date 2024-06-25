'Enflasyonun hedefe döneceğine inanıyorum'
ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, ABD'nin resesyona girmesi için zemin görmediğini ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) önümüzdeki yıl %2'lik enflasyon hedefine ulaşmasını beklediğini söyledi.
25.06.2024 - 09:13 | | Foreks Haber
Yellen, "Enflasyonun düşmesini bekliyorum ve gelecek yıla girerken enflasyonun Fed'in %2'lik hedefine geri döneceğine inanıyorum" dedi.
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Yeni dairelerin kira fiyatlarının ülkenin birçok yerinde sabitlendiğini ve daha fazla kiracının sözleşmelerini yenilemesiyle maliyetlerin düşmeye başlayacağını söyleyen Yellen, "Bu durum konut maliyet artışlarını normal seviyelerin üzerinde tutuyor. Bunun önümüzdeki yıl içinde düşeceğinden ve enflasyonu aşağı çekmeye devam edeceğinden oldukça eminim" diye konuştu.