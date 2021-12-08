'Enflasyonun hedefe geri gelmesi uzun sürecek'

"Enflasyonun gelecek yılın başından itibaren düşmeye başlayacağına ve yılın ikinci yarısında enflasyonun daha hızlı yavaşlayarak bizim yüzde 2 hedefimize yaklaşacağına tamamen inanmış durumdayız" diye konuşan Guindos, "Enflasyonun 2022'de yavaşlayacağından kuşkumuz yok ancak yüzde 2 hedefine yaklaşmak başlangıçta düşünülenden biraz daha uzun sürebilir" dedi.

Guindos, şu ana kadar yüksek fiyatların ücretlere yansıdığına dair kanıt görmediklerini de belirtti.