'Enflasyonun hedefe geri gelmesi uzun sürecek'
Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkan Yardımcısı Luis de Guindos, Euro Bölgesi'nde enflasyonun yüzde 2 hedefine geri gelmesinin ilk anda düşünülenden daha uzun süreceğini söyledi.
08.12.2021 - 15:35 |
"Enflasyonun gelecek yılın başından itibaren düşmeye başlayacağına ve yılın ikinci yarısında enflasyonun daha hızlı yavaşlayarak bizim yüzde 2 hedefimize yaklaşacağına tamamen inanmış durumdayız" diye konuşan Guindos, "Enflasyonun 2022'de yavaşlayacağından kuşkumuz yok ancak yüzde 2 hedefine yaklaşmak başlangıçta düşünülenden biraz daha uzun sürebilir" dedi.
Guindos, şu ana kadar yüksek fiyatların ücretlere yansıdığına dair kanıt görmediklerini de belirtti.