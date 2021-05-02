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EPDK'den 5 şirkete ilanen tebligat

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca (EPDK) akaryakıt, elektrik ve doğal gaz piyasasında faaliyet gösteren 5 şirkete ilanen tebligat yapıldı.

02.05.2021 - 09:49 | | AA
EPDK'den 5 şirkete ilanen tebligat

EPDK'nin konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, sertifikasız hizmet faaliyetinde bulunulması, dağıtım şirketinin izni olmadan gazlı hatlara müdahale edilmesi ve lisansın verdiği haklar dışında faaliyet gösterme gibi nedenlerle son adreslerinde kendilerine ulaşılamayan 3 akaryakıt, 1 doğal gaz ve 1 elektrik şirketiyle ilgili hukuki işlemler ilanen tebliğ edildi.

Bu kapsamda, mevzuata aykırı durumlarını, verilen sürede gidermeyen şirketlerin savunmaları dikkate alınmayacak.

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